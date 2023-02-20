Vali Çiftçi’nin eşi Azime Çiftçi, beraberinde Vali Yardımcısı Tamer Orhan’ın eşi Gülşen Orhan ile birlikte, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremden etkilenerek ilimize gelen depremzede aileler ve çocuklarını Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun Hitit Kız Öğrenci Yurdu’nda ziyaret etti.

Bölgeden tahliyeleri sağlanarak Çorum’a gelen ailelerle tek tek görüşerek sohbet eden Azime Çiftçi, geçmiş olsun dileklerini iletti. Çiftçi, ailelerden gelen talepleri de tek tek not aldı. Yurtta kalan çocuklarla da yakından ilgilenen Çiftçi, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Azime Çiftçi, devletin tüm imkanları ile depremzede vatandaşlarımızın yanında olduğunu, bundan sonra da olmaya devam edeceğini söyledi.



(Volkan SINAYUÇ)

