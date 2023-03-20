Depremin ardından Hatay’da ki evleri hasar gören Tutal çifti, Çorum’a geldikleri günden bu yana İskilip’te Gençlik Spor Bakanlığına bağlı yurtta misafir ediliyor.

ÇİFTİN İLK ÇOCUĞU

Tutal çiftinin önceki gün Alya isminde bir kız bebekleri dünyaya geldi. Alya bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken anne Başak ve baba Taylan Tutal çifti ilk çocuklarını kucaklarına almanın mutluluğunu yaşıyor. Yurtta aileyi ziyaret eden Gençlik Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, yurtta kalan ailenin ve yeni doğan Alya bebeğin tüm ihtiyaçlarının karşılandığını, anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.