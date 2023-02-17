10 ilde büyük yıkımlara ve binlerce can kaybına neden olan depremde, Çorum’un sevilen futbolcularından Muammer Kocabaş ve ailesi Kahramanmaraş’taki depremde enkaz altında kaldı. Muammer Kocabaş’ın eşi Seher Kocabaş ve büyük kızı Nisan Arca hayatlarını kaybederken, Muammer Kocabaş, küçük kızı Dila ve oğlu Adem enkazdan sağ çıkmayı başardılar. Anne ve kızın cenazeleri geçtiğimiz günlerde toprağa verilirken, Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, Muammer Kocabaş ve oğlu Adem, Çorumspor ve Gençlerbirliği’nin eski sporcularından Emrah Kocabaş ile ağabeyleri Yusuf Kocabaş’ı dün kulüp tesislerinde ağırladı. Kocabaş ailesine başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerinde bulunan Başkan Yalçın, Adem’e Çorum FK’ forması hediye ederken, ablası Dila’nın formasını da Adem’e teslim etti.

8 yaşındaki Adem’in, memleketi Mecitözü’nün takımı olan Gençlerbirliği’ne lisansının çıkartılacağı ve amcasıyla babası gibi futbol oynayacağı belirtildi.

(Rıfat KARA)

