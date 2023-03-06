Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bugüne kadar 13 bin 753 artçı sarsıntı kaydedildi. Büyük yıkımın yaşandığı 11 ilde hasarlı binalarda tehlike sürüyor. Bölgedeki son durumu Cumhurbaşkanı Erdoğan aktardı.

Kabine toplantısı sonra açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhuriyet tarihinin en çok can kaybına yıkıma yol açan 6 Şubat depremleri ve sonrasındaki artçılar sebebiyle bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. 46 bin 104 vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyoruz" dedi.