Eğitim Sen Çorum Şube Başkanı Ali Ekber Beyaz, bilimi rehber alarak afetlerin neden olduğu can ve mal kaybını en aza indirecek tedbirlerin önceden alınması gerektiğini belirterek, “Depremle yıkıldık, dayanışma ve bilimin ışığında ayağa kalkalım” dedi.

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen iki büyük depremin 10 ilde büyük bir yıkıma ve can kaybına neden olduğunu kaydeden Beyaz, tüm Türkiye’nin tarifi mümkün olmayan acılarla karşı karşıya kaldığını söyledi.

Depremin yarattığı yıkım ve ağır psikolojik travmanın çocuklar ve gençler üzerinde yarattığı olumsuz etkileri en aza indirmenin yolunun, en kısa sürede günlük yaşama dönmek ve güvenli bir yaşam için atılması gereken adımları en hızlı şekilde atmak olduğunu dile getiren Beyaz, açıklamasında şunları söyledi:

“Okul çağındaki çocuk ve gençler için okul ortamı en önemli sosyal yaşam alanıdır. Her gün televizyon ekranlarında ve sosyal medyada deprem görüntülerine şahit olan, yardım çığlıklarıyla karşılaşan ve evdeki erişkinlerden deprem konuşmalarını dinleyen çocukların yaşadığı endişe ve travma dikkate alınarak, bir an önce okul ortamına dönmelerinin sağlanması gerekmektedir. Bu nedenle gerekli önlemler alınarak, mümkün olan en kısa sürede eğitim öğretime başlanmalıdır. Okula gelip gitme ile günlük bir düzen oluşturarak yaşamın devam ettiği mesajının verilmesi, çocuklarımızın ve gençlerimizin ruh sağlığı açısından önemlidir.

YÖK’ün uzaktan eğitimin pandemi sürecinde yarattığı yıkımı görmezden gelerek ve başka alternatifleri düşünmeden üniversitelerimizi bu yıkıma tekrar mahkum etmesi kabul edilemez.

Depremzede çocukların ve gençlerin uzun süre okulsuz kalmaması çok önemlidir. Çocukların ve gençlerin okulda kullanacakları temel malzemeler (çalışma masası, okul çantası, kalem defter, okuma kitapları, boyama, resim, müzik malzemeleri, oyuncak vb.) temin edilmeli, bölgedeki eğitim emekçilerinin de depremzede olduğu gerçeği unutulmayarak bu bölgede ek öğretmen ve sosyal destek personelleri görevlendirilmelidir.”

“BÖLGEYE 8 TIR YARDIM MALZEMESİ GÖNDERİLDİ”

Emek ve Demokrasi Platformu bütünselliğinde tüm sendika üyelerini harekete geçirerek dayanışmayı büyütmek için etkin görev aldıklarını kaydeden Beyaz, “Bu çerçevede deprem bölgelerine ulaştırılmak üzere yardımların toplanması, tasnif edilmesi, paketlenmesi, ihtiyaç bölgelerinin tespit edilmesi, gerekli bağlantıların kurularak, izinlerin alınması, yardımların araçlara yüklenerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasında sendika olma sorumluluğu ile etkin görev aldık. Bu çerçevede yoğunluklu olarak gıda, yakacak, mazot, temizlik ve hijyen maddesi, giyim malzemesi içerikli 8 TIR’ın ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağladık.

Ancak yapılması gerekenler sadece toplanan yardımların afet bölgelerine iletilmesinden ibaret değildir. Zira depremzedelerin büyük bölümü deprem bölgelerinden ayrılarak Çorum’un da içinde bulunduğu diğer illere yer değiştirmeye başlamış, depremin yarattığı mağduriyet ülkenin tamamına yayılmaya başlamıştır” dedi.

Bu çerçevede ortaya çıkan beslenme, barınma, sağlık, psikolojik, hukuksal vb. sorunların bütünlüklü olarak ele alınması ve tüm bu sorunlara çözümler üretilmesinin son derece önemli olduğuna değinen Beyaz, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Bu noktada devleti yönetenlerin ve devlet kurumlarının sorumluluğu ortaya çıkan mağduriyeti takdiri ilahi, kader gibi sözcüklerle geçiştirmek olmamalıdır. Sorumluluk cenazelere kefen taşımak, ruhlara sela okumaktan ibaret değildir. Sorumluluk şehirleri yeniden inşa edeceğiz diyerek ortaya çıkan mağduriyeti ranta dönüştürmek değildir. Sorumluluk bilimi rehber alarak afetlerin neden olduğu can ve mal kaybını en aza indirecek tedbirleri önceden alabilmektir.” (Haber Merkezi)