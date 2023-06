Aşgın, 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından düzenlediği toplantıda basın mensupları ile bir araya geldi.

Depremin ilk anından itibaren hem belediye olarak, hem ilçeler olarak Çorum’un deprem bölgelerinde yaptığı çalışmalar ve yardımlara değinen Aşgın, “Tüm Çorum tek yürek oldu ve bir kez daha ‘Çorumlunun yaptığını her kez yapamaz’ sözünün hakkını verdi ve depremzede kardeşlerimizin yaralarını sarmak için hemhal olduk” dedi.

Çorum’un olası bir depreme karşı ne kadar hazır olduğu hakkında da açıklamalarda bulunan Aşgın, “Belediye olarak kentsel dönüşümle ilgili daha önce hiç bu ölçekte alınmamış, dönüşümü gerçekleşmesi gereken bölgeleri teşvik edecek çalışmaları adım adım yaptık” dedi.

Sonraki süreçte dönüşümün belirlenen bölgelerde yaşayan vatandaşlar tarafından hızlandırılması gerektiğini ifade eden Aşgın, şunları söyledi:

“Mimar Sinan Mahallesi’nde 45 hektarlık bir alanda kentsel dönüşüm yapıyoruz. Hakikaten Mimar Sinan Mahallesi’ndeki bina stokumuz riskli. 80’li yıllarda kooperatif usulü ile yapılmış, konfor bakımından da sıkıntılı 40-50 yıllık bu binaların mutlaka dönüşmesi lazım.

Bunların hepsine TOKİ yetişemez. Zaten TOKİ Çorum’da birçok noktada yapıyor. O zaman biz bu alanda kentsel dönüşümle ilgili bir radikal karar alalım, biran önce burası dönüşsün de, bir an önce deprem yönetmeliğine uygun binalara buradaki hemşehrilerimiz ulaşsın.

Yaptığımız incelemeler, araştırmalar ve zemin etütleri hepsini yaptık ve dedik ki biz 8 kat yaparsak altına da isteyenler zorunlu değil, iş yeri olarak imkan tanırsak burayı bizim müteahhitlerimizle birlikte el ele yaparız. Bununla ilgili tüm süreçler tamamlandı, askı süreleri tamamen bitti. Şu an için hiçbir engelimiz yok. Bu süreçte belediye görevini yaptı. Belediye Mimar Sinan’da da, Sosyalevler’de de yapabileceği radikal kararlarını aldı, dönüşümle ilgili önünü açtı, bundan sonra hak sahipleri bir araya gelecekler, depremi de gördüler, biran önce yeni binalarına kavuşacaklar .”

AŞGIN “5 KAT 8 KAT ELEŞTİRİLERİ GELİYOR”

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, “Bazen şöyle eleştiriler geliyor. Başkanım 5 kat 8 kat yüksek bina Çorum deprem bölgesi falan. Yapım tekniklerine uygun yapıldıktan sonra, doğrudan binanın yüksekliği ile dayanıklılığı arasında bir şey yok. Ben deprem bölgesinde 20 katlı 30 katlı dimdik çizik bile olmayan binalar gördüm. Çizik bile yok. Ama 2 katlı, 1 katlı enkaz halinde evler gördüm. Evet biz başımızı göğe erdiremeyiz. Yüksek bina yapmayalım, buna eyvallah bunu kabul ederim, daha insancıl olan yatay mimariye ağırlık verelim. Ama biz Mimarsinan’da ki dönüşümü ekstra bir şey vermeden, ekstra emsal artışı yapmadan, ekstra orada ki hak sahipleri ekonomik olarak orta halli ve orta hallinin altındaki kardeşlerimiz, nasıl dönüştürecekler nasıl yapacaklar. Bunu yapmak zorundaydık ve yaptık ama önemli olan 8 katı deprem yönetmeliğine uygun, kontrollü bir şekilde yapmak. O zaman bir problem yok” dedi. (Tugay GÖKTÜRK)