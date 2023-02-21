AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, CHP İl Başkanı Ümit Er’in 17 Şubat 2023 tarihinde, diğer 80 il örgütüyle birlikte eşzamanlı olarak yaptığı açıklamaya cevap vererek, “Hadsiz yakıştırmalar yapacaklarına, deprem bölgesine gidip vatandaşlarımıza yardımda bulunsunlar” dedi.

Yusuf Ahlatcı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“6 Şubat 2023 tarihinde asrın felaketi şeklinde gerçekleşen ve on ilimizi, ilçelerini ve köylerini de etkileyen deprem nedeniyle tüm Türkiye’mizde olduğu gibi Çorumlu hemşerilerimizle beraber büyük bir birlik ve dayanışma örneği sergileyerek bu bölgede yer alan kardeşlerimizin yaralarını sarmak üzere harekete geçtik.

Aziz ve asil Türk milleti dayanışmanın kardeşliğin en güzel örneklerini sergileyerek bölge insanına yardımcı olabilmek için adeta seferberlik ilan etti.

Biz de ak Parti Çorum İl Teşkilatı olarak hemen depremin akabinde Adıyaman Merkez ve Tut ilçesine yönelik olarak tüm teşkilat mensuplarımızla beraber bölgeye intikal ederek yardım çalışmalarının koordinesinde ve bizzat dağıtımında yer aldık.

HADSİZ YAKIŞTIRMA SAHİPLERİNE İADE

Ülkemizin içinden geçmekte olduğu bu felaketi tüm dünya asrın felaketi olarak nitelemede bulunup arama ve kurtarma ekiplerini seferber etmiş iken, ülkemizin milli birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacı olduğu, sıkı sıkıya birbirimize kenetlenmemizin gerektiği bu süreçte CHP İl Başkanı, eline tutuşturulan bir kaç kağıdı okuyarak ‘asrın felaketi Erdoğan’ şeklinde bir açıklama yapmıştır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik bu hadsiz ve çirkin yakıştırmayı sahiplerine aynen iade ediyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu Başkanlığında Sayın Recep Tayyip Erdoğan karşısında tam 15 seçim kaybetmiş olan bir partinin il Başkanlığınca yapılan açıklama hadsizlikten öte, aynı zamanda asrın felaketinde yaşamlarını yitiren 40.000'i aşkın vatandaşımızın ve yaralı kardeşlerimizin de aziz hatıralarına yapılmış çirkin bir saldırıdır.”

ACILARDAN SİYASİ ÇIKAR ELDE ETME GAYRETİ

İnsanların acılarından dahi siyasi çıkar elde etme çabalarını kınayan Yusuf Ahlatcı, Kılıçdaroğlu’nun ve CHP’nin ülkenin gördüğü en büyük siyasi felaket olduğunu iddia ederek, açıklamasını özetle şöyle sürdürdü:

“Depremin olduğu ilk günden itibaren devletimiz tüm kurumlarıyla vatandaşımızın yanında yer almışken , tüm görevliler gecelerini gündüzlerini katarak bir canı kurtarma gayreti içerisinde çabalarken , kendilerini Atatürk’ün izinde, Türkiye'nin kurucu partisi olarak tanımlayan Kemal Kılıçdaroğlu , yanına Türkiye cumhuriyetini bölmek ve parçalamak amacında olan terör örgütünün siyasi uzantısının Eş Başkanını da alarak depremde devletin çöktüğü söylemlerine sessiz kalmış, adeta destek vermiştir. Türkiye cumhuriyeti devleti büyük bir devlettir ve aziz milleti ile beraber hiçbir güç ona diz çöktüremeyecektir.

KARDEŞ OLMA ZAMANI

Gün birlik olma, yaraları sarma zamanıdır. Acılarımız üzerinden siyasi çıkar sağlamayı bırakıp kardeş olma zamanıdır.

CHP'ye 2023 Seçimlerinde sağduyulu ve aziz Milletimizle beraber gereken cevabı vereceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın.

Bu vesileyle depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz.” (Haber Merkezi)

