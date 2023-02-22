Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Kurulu 31. Dönem 6. Toplantısı dün İstanbul’da başladı. Basın, Tarafsızlar ve Hükûmet gruplarından oluşan Genel Kurul Üyeleri, yarın akşama kadar sürecek toplantıda, 6 Şubat 2023’te 40 binden fazla vatandaşımızın hayatını kaybettiği Kahramanmaraş merkezli depremlerin gölgesinde önemli kararlar alacak.

BİK Genel Müdürü Cavit Erkılınç’ın konuşması ile başlayacak toplantıda, Yönetim Kurulu 2022 Yılı Faaliyet Raporu ve Denetçiler Raporları görüşülecek. Yönetim Kurulu Tekliflerine ilişkin sunumun ardından üyeleri belirlenen İlan İşleri, Hukuk İşleri ve Mali İşler Komisyonları çalışmalarına başlayacak.

Yönetim Kurulu’nun Genel Kurula teklif olarak sunacağı gündem maddeleri arasında, deprem bölgesinde yayımlanan 130 gazeteye yönelik kolaylık sağlayacak uygulamaları ve maddi katkıları içeren ikinci destek paketi de yer alıyor.

Yönetim Kurulunun teklifinde, basın dernekleri ile azınlık gazetelerine yapılacak maddi yardımın zarar ve hasar durumlarına göre deprem bölgesindeki gazetelere dağıtılması öngörülüyor. Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliğinde yapılacak düzenlemelerle deprem bölgesindeki gazeteler ve internet haber sitelerine yeni süreçte kolaylık sağlanması planlanıyor. Bölgedeki basın mensuplarına verilen faizsiz borç para miktarının artırılarak ödemelerde 6 aya kadar erteleme yapılabilmesi imkanı da teklifler arasında yer alıyor.

Toplantının sonunda Genel Müdür Cavit Erkılınç’ın, Genel Müdür Yardımcısı Mesut Onat başkanlığındaki heyetin deprem bölgesindeki gazetelere yönelik hazırladığı rapora ilişkin bilgi vermesi bekleniyor.

Yeni üyelerin katılacağı 32. Dönem Genel Kurulu Üyeleri ise ilk toplantısını 24 Şubat 2023 Cuma günü gerçekleştirecek. Genel Kurul ilk toplantısında Yönetim Kurulu ve Denetçiler Kurulu üyelerini belirleyecek. (Haber Merkezi)

