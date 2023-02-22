Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma yol açan depremde hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün daha da artıyor. Asrın felaketinde son durumu paylaşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu depremlerde kaybettiğimiz vefat sayımız 43 bin 556. Az bir rakam değil." ifadelerini kullandı.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 11 ilde ağır hasara neden oldu. Depremlerde yüzlerce bina yıkılırken, asrın felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı gün geçtikçe daha da artıyor.