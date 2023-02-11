"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerden Hatay’da vefat eden Piyade Üsteğmen Abdulkadir Şen, Çorum’da toprağa verildi.

Gece saatlerinde deprem bölgesinden memleketi Çorum’a getirilen Piyade Üsteğmen Abdulkadir Şen için, Akşemseddin Camii’nde öğle namazını mütakip cenaze töreni düzenlendi.

Evli ve 2 ay sonra baba olacağı öğrenilen Üsteğmen Şen’in, cenaze namazını imam olan babası Rıfat Şen kıldırdı.

Cenaze törenine Çorum Vali Vekili Tamer Orhan, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay İlhan Uzunoğlu, Ak Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, Üsteğmen Şen’in ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Piyade Üsteğmen Abdulkadir Şen’in cenazesi, cenaze namazı sonrası Çiftlik Mezarlığı’nda toprağa verildi.