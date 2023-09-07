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Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Türkiye'de deprem riski açısından en az riskli illeri açıkladı. Ercan, "Yıkıcı deprem bakımından Türkiye'nin en güvenli önde gelen illeri: Kırklareli, Zonguldak, Kastamonu, Sinop, Samsun, Giresun, Ordu, Trabzon, Rize, Artvin , Mardin, Siirt, Batman, Ş.Urfa, Mersin, Antalya, Konya, Karaman, Niğde, Nevşehir, Ankara." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen iki büyük depremin izleri silinmeye çalışıyor. Bölgede ağır hasarlı binaların yıkımı ve yeni konutların inşası sürerken, akıllara hangi illerin deprem bakımından daha güvenli olduğu geldi. Konuya ilişkin paylaşımı Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan yaptı. Ercan'ın belirlediği en güvenilir iller arasında Çorum'un olmaması dikkat çekti.