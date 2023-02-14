AFAD tarafından yapılan açıklamada, “06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş ili Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğünde ve Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmiştir. Depremlerin ardından 3 bin 170 artçı deprem meydana gelmiştir. Alınan son bilgilere göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 31 bin 974 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 195 bin 962 afetzede, bölgeden diğer illere tahliye edilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Bölgede devam eden çalışmalar hakkında bilgi verilen açıklamada, “AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, İtfaiye, Tahlisiye, MEB, STK'lar ve uluslararası arama kurtarma personelinden oluşan toplam 35 bin 249 arama kurtarma personeli görev yapmaktadır. Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde diğer ülkelerden gelen arama kurtarma personeli sayısı 9 bin 456'dır. Ayrıca AFAD, Emniyet, Jandarma, MSB, UMKE, Ambulans Ekipleri, Gönüllüler, Yerel Güvenlik ve Yerel Destek Ekipleri'nden görevlendirilen saha personel sayısı ile bölgede görev yapan toplam personel sayısı 249 bin 89'dur. Afet bölgesine başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör vb. iş makineleri olmak üzere toplam 12 bin 235 araç sevk edilmiştir. Afet bölgelerine 40'ın üzerinde Vali, 158 Mülki İdare Amiri, 19 AFAD üst yöneticisi ile 68 il müdürü görevlendirilmiştir. Ayrıca, uluslararası yardımların koordinasyonu için 13 büyükelçi ve 17 Dışişleri Bakanlığı personeli bölgede görevlendirilmiştir” denildi.

Lojistik çalışmaları hakkında ise açıklamada, “Bölgeye, personel ve malzeme sevkiyatı için hava köprüsü kurulmuştur. Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 170 helikopter ve 76 uçakla toplam 4 bin 214 sorti yapılmıştır. Bölgeye personel, malzeme sevkiyatı ve tahliye amacıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 24, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 2 olmak üzere toplam 26 gemi görevlendirilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Barınma ve beslenme çalışmaları hakkında da bilgi verilerek, "Depremden yoğun şekilde etkilenen 10 ilimize, AFAD, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kızılay ve uluslararası ülke ve kuruluşlar tarafından 227 bin 762 çadır, 48 bin 271 konteyner ve 2 milyon 607 bin 390 battaniye sevk edilmiştir. Kızılay, AFAD, MSB, Jandarma ve Sivil Toplum Kuruluşlarından (İHH, Hayrat, Beşir, İnisiyatif Dernekleri) bölgeye toplam 334 mobil mutfak, 86 ikram aracı, 33 mobil fırın ve 330 hizmet aracı bölgeye sevk edilmiştir. Afet bölgesinde 20 milyon 860 bin 140 sıcak yemek, 4 milyon 468 bin 325 çorba, 15 milyon 488 bin 606 su, 21 milyon 983 bin 609 ekmek, 10 milyon 256 bin 637 ikramlık malzeme, 2 milyon 7 bin 607 içecek dağıtımı yapılmıştır" denildi.

Afet bölgesinde psikososyal destek çalışmalarının devam ettiği belirtilerek, "4 Mobil Sosyal Hizmet Merkezi, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye ve Malatya illerine görevlendirilmiştir. Bölgeye 3 bin 682 personel ve 993 araç sevk edilmiştir. Deprem bölgesinde 221 bin 651, deprem bölgesi dışında 34 bin 954 olmak üzere toplam 256 bin 605 kişiye psikososyal destek verilmiştir" denildi.