Ümit Er, ayrıca yılan hikayesine dönen eski Çorum Devlet Hastanesi’nin yeniden hizmete açılması konusunda da verilen sözlerin acilen yerine getirilmesini isteyerek, 4 kez yapılan ihaleye katılım olmamasının manidar olduğunu söyledi.

CHP İl Başkanı Ümit Er, gündeme ilişkin bir açıklama yaparak, Çorum’da deprem başta olmak üzere doğal afetlere karşı gereken tedbirlerin alınmasını istedi.

Ülkemizde yaşanan ve 11 ili derinden etkileyen, onbinlerce insanımızın hayatını kaybettiği, binlerce insanımızın yaralandığı, binlerce binanın yerle bir olduğu deprem felaketinin binaların güvenliğini bir kez daha gündeme getirdiğini hatırlatan Ümit Er, “deprem uzmanları Kuzey Anadolu Fayı üzerinde bulunan Çorum, Amasya ve Merzifon ile Tokat bölgesinde büyük bir depremin yaşanabileceği uyarısında bulunuyor. Bu bölgelerde daima depreme hazırlıklı olunması tavsiye ediliyor. Daha önce bazı uzmanlar tarafından bu konu birçok kez gündeme getirildi. Ancak yetkililerimiz herhangi bir hazırlık içerisinde değil. Binalarımız depreme ne kadar dayanıklı, hangi bölgeler risk altında? Depreme dayanıklı olmayan binalar için neler yapılabilir? Toplanma alanlarımız yeterli mi, olası bir depremde elimizde ne kadar çadır veya konteyner var? Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, AFAD, Kızılay ile ilgili kurum ve kuruluşlar gereken hazırlıkları bir an önce yapmalıdır. Olası bir depremde acı kayıplar vermemek, can ve mal güvenliğimizi korumak için hazırlıklı, tedbirli olmak durumundayız” dedi.

“HASTANE İHALESİ NE OLDU?”

Eski Çorum Devlet Hastanesi’nin yeniden hizmete açılması konusunda verilen sözlerin tutulmadığını, Çorum halkının yıllardır oyalandığını dile getiren Ümit Er, inşaat maliyetlerinin yükselmesi nedeniyle ihalelere katılım olmadığını, açılan ihalelerin iptal edildiğini kaydetti.

4. kez açılan ihaleye yine katılım olmamasının manidar olduğunu ifade eden Ümit Er, “Acaba bir güvensizlik mi var, yoksa bu maliyetin altından kalkabilecek firma mı bulunamıyor? İhalelere katılım olmamasının sebebi nedir? Eski Devlet Hastanesi inşaatı artık bir an önce yapılmalı ve hizmete açılmalıdır” diye konuştu.

Çorum halkının artık iktidar partisinden umudunu kestiğini sözlerine ekleyen Ümit Er, Çorum’un temel sorunlarının Millet İttifakı iktidarında çözüme kavuşturulacağını vurguladı.