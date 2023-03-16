Ahmet BEKMEZCİ

İskilip halkı için geçmişte olduğu gibi günümüzde ve gelecekte de üç büyük tehlike bulunmaktadır. Bunları deprem, taş düşmesi ve sel baskını olarak sıralayabiliriz.

DEPREM

Şehrimiz Anadolu’nun en güçlü ve en sık depremlerini üreten Kuzey Anadolu Fay Hattı yakınlarında bulunmasından dolayı her an deprem tehdidiyle karşı karşıyadır. Tarihte bilinen en büyük deprem 1730 yılında yaşanmış olup neredeyse şehirde yıkılmadık bina kalmamıştır. Sadece şehir içinde 600 insanımız binaların altında enkaz altında kalarak hayatını kaybetmiştir. İskilip evlerinin ahşap olması ve o zamanki şehir nüfusunun şimdikine göre çok daha az olması insan kaybının çok daha fazla olmasını önlemiştir.

Deprem geliyorum demez. Büyük bir deprem olayı yaşanmadan gerekli tedbirler hemen alınmalıdır.

Tedbir olarak:

Çay boyu gibi alüvyon toprak üzerine mümkünse bina yaptırılmamalı yapılanlar güçlendirilmelidir.

Bitişik nizam tipi yapılaşmadan hemen vazgeçilmelidir. Böyle yapılar deprem esnasında salınım frekansları değişik olduğundan birbirine çarparak yıkımı kolaylaştırır.

Çarşı dışında bulunan yerleşim alanlarında 2-3 kattan fazla binanın yapılmasına izin verilmemelidir.

Yapılaşma tabanda arsanın yüzde otuz veya yüzde kırkını geçmemelidir.

TAŞ DÜŞMESİ

Maraş ve Hatay çevresinde yaşanan son büyük depremde, yerlerin ve tepelerin yarıldığını, ev büyüklüğünde kaya parçalarının yerlerinden koparak köy içlerine kadar yuvarlandığını gördük. Öteden beri İskilip’te de taş düşme olayları olduğunu biliyoruz. Şiddetli bir depremde taş düşme olaylarının daha büyük olacağı şüphesizdir.

Tarihte böyle bir olay Büyüktaş Mahallesi’nde yaşanmıştır. Neredeyse iki metre çapında büyük bir taş depremden dolayı olsa gerek yerinden koparak yuvarlana yuvarlana mahallenin içine kadar gelmiş olup halen orada bulunmaktadır. Mahalleye Büyüktaş denmesinin sebebinin bu taş olduğu açıktır.

Taş düşme riski olan mahalleler: Hacıpiri, Erenler, Büyüktaş (Aksu bölgesi), Kaleboğazı Mahallesi (Kaledibindeki evler), Tabakhane Mahallesi (Kaledibindeki evler)

SEL FELAKETİ

Şehrimiz dere kenarlarına kurulan bir yerleşim bölgesi olduğundan zaman zaman sel felâketiyle karşılaşmış ve can ve mal kaybına uğramıştır. Meydan çayı ve Akçay kenarları sel olayının sıklıkla yaşandığı bölgelerimizdir. Şehir imar planlarının tekrar gözden geçirileceğini biliyor ve yeni imar planı yapılırken dere kenarlarına imar izni verilmemesini bekliyoruz

Gerekli önlemleri almadan olabilecek herhangi bir felakette,“Ne yapalım Allah’ın takdiri dememek lazım” .

Tedbir bizden takdir Allah’tan.



