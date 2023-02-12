Gencecik yaşında deprem kurbanı olan Fırat Sarıaslan’ın Çanakçı Köyü’nde düzenlenen ve mahşeri bir kalabalığın katıldığı cenaze töreni, büyük bir hüzün ve gözyaşı içerisinde gerçekleştirildi.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nde eğitim gören Fırat Sarıaslan, göçük altında kalarak hayatını kaybetmişti. Özgür Sarıaslan'ın oğlu, sanayi esnafı Aslan Şase sahibi İsmail Sarıaslan'ın torunu, ÇMK Teknolojileri sahibi Hamza Sarıaslan'ın yeğeni olan Fırat Sarıaslan’ın cenazesi öğle namazına müteakip Çanakçı Köyü Cemevinde düzenlenen törenin ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye; CHP İl Başkanı Ümit Er, İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, Gelecek Partisi İl Başkanı Barış Coşgunsu, Genç Parti İl Başkanı Engin Erenler, Türkiye Değişim Partisi İl Başkanı İsmail Koparan, CHP Milletvekili Aday Adayı Mehmet Tahtasız, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Gelecek Partisi Merkez İlçe Başkanı Muhammed Taha Derin, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akraba ve dostları ile vatandaşlar katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

