Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar’ın halasının oğlu, Kahramanmaraş’ta öğretmen olarak görev yapan Muammer Kocabaş’ın eşi ve kızına hazin bir tören düzenlendi.

Muammer Kocabaş’ın eşi Seher Kocabaş ve kızı Nisan Arca Kocabaş. depremde hayatını kaybetmiş ve cansız bedenlerine ulaşılmıştı. Anne Seher Kocabaş ve kızı Nisan Arca Kocabaş’ın bir gün arayla hayata veda etmesi, derin üzüntüye neden oldu. Ailenin diğer çocuğu ise sağ olarak kurtuldu.

Anne Seher Kocabaş ve kızı Nisan Arca Kocabaş'ın cenazeleri Mecitözü’nde Merkez Büyük Camii’den alınarak Hıdırlık Mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenazeye Anayasa Mahkemesi Üyesi Çorumlu hemşehrimiz Kenan Yaşar, CHP İl Başkanı Ümit Er, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, AK Parti Mecitözü İlçe Başkanı Alişan Yaşar, CHP Mecitözü İlçe Başkanı Ahmet Bilgin, CHP Milletvekili Aday Adayı Mehmet Tahtasız, CHP İl Başkan Yardımcısı Burhan Erdem, CHP Merkez İlçe Yöneticisi Tuncay Polat, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER merhumelere Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

