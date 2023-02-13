İlk olarak Çorum Odun ve Kömür Satıcıları Derneği tarafından deprem bölgesine 1 TIR dolusu kömür ve odun yardımı gönderildi. Dernek Başkanı Osman Şahin, depremzedelerin ısınma ihtiyaçlarının karşılanması konusunda dernek üyelerinin katkılarıyla hazırladıkları 27 ton kömür ve 5 ton odunu Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine uğurladıklarını söyledi.

1 TIR odun ve kömürden oluşan yardım malzemesi, Dernek Başkanvekili Halit Bölükbaş, eski başkan Mustafa Mert, Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, Şoförler Odası yöneticisi Hüseyin Coşkun ile Naim ve Sıddık Erol tarafından Afşin'e uğurlandı.



KÖYLERDEN ODUN

Öte yandan Mecitözü’nün Kargı Köyü’nde Köy Muhtarı Özden Şahin öncülüğünde vatandaşın desteği ile hazırlanan 2 TIR dolusu odun, köylülerin desteğiyle kesilerek çuvallara doldurulup bölgeye yollandı. Çorum’un Pembecik Köyü sakinleri de yaşanan afetin kendilerini de derinden etkilediğini belirterek ağır kış şartlarında depremzedelerin imdadına yetişmek için kendi yakacak odunlarını bir kamyona yükleyerek deprem bölgesine gönderdi. Çorum’un Mecitözü İlçesi Çayköy köyü Muhtarı Adem Yıldız önderliğindeki köylüler de 1 TIR dolusu odunu bölgeye gönderilmek üzere Mecitözü Kaymakamlığına teslim etti.

(Nurdan AKBAŞ)

