Toplantıya İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. İlhan Uzunoğlu, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cemil Erdemli, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, İl İdare Şube Başkanları, merkez mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Deprem bölgesine ve Çorum’a gelen depremzedelere yapılacak yardımlarla ilgili açıklamalarda bulunan Orhan, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğünde meydana gelen ve bir çok ili etkileyen depremin büyük bir üzüntü verdiğini, yaraların sarılması ve depremzede vatandaşlara yardımcı olmak adına devletin ve milletin büyük bir gayret içinde olduğunu söyledi.

Depremden sonra devletin tüm kurumlarının, bütün illerden giden arama kurtarma ekipleri ve sağlık ekiplerinin enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için canla başla çaba sarf ettiğini kaydeden Orhan, “Yaşadığımız acı büyük bir acı, gerçekten çok geniş bir alanı etkileyen bir deprem. Bütün kamu kurumlarımız personelleriyle, iş araçları ve ekipmanlarıyla deprem bölgesine yardımda bulunuyorlar. Vatandaşlarımız afetzede vatandaşlarımıza yardımcı olabilmek için ellerinden gelen her türlü çabayı gösteriyorlar. Devletimiz güçlüdür ve deprem bölgesine her türlü imkanını seferber etmiştir. Tüm kamu kurumlarımız, meslek kuruluşlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve vatandaşlarımız gerekli tüm katkıyı vermektedir ve vermeye de devam edecektir” dedi.

Deprem bölgesine Çorum’dan yapılan yardımlar katılımcılarla paylaşılarak muhtarların talep ve önerileri dinlendi. Yapılan değerlendirmelerin ardından toplantı sona erdi.

(Haber Merkezi)

