Çorum Çölyak Derneği Başkanı Fatma Müjgan Demir, ”Deprem bölgesindeki çölyak derneklerinden çok üzücü haberler alıyoruz. Onlarla iletişim halindeyiz ve ihtiyaçları çok fazla. Beslenme ihtiyacını giderebilmek, depremzedelerde çok zorken sadece glütensiz ürün tüketebilen çölyaklılar da anlatamayacağımız şekilde güç hale gelmiş durumda. Bu yüzden deprem bölgelerine elimizden geldiğince glütensiz yiyecek göndermeye çalışıyoruz. Hitit Üniversitesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Derya İren Akbıyık hocamızın destekleriyle asistan doktor arkadaşlarımız ve gönüllü dernek üyelerimizle beraber glütensiz ürünler imal ettik. Glütensiz mutfağımızda çok güzel bir ekip çalışması gerçekleştirdik. Konya slimini undan 100 kilo glutensiz un ısmarladık. Önümüzdeki günlerde bu unlarla glutensiz ürün imal edeceğiz. Derneğimizin maddi imkanı çok olmadığı için dostlarımızın desteğiyle yürüttüğümüz bu faaliyetlere imkanlarımız elverdiğince devam etmeyi planlıyoruz. Maddi ve manevi destek olan herkese çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Konya Karatay Belediyesinden temin ettiğimiz glütensiz ekmekleri de yardım kolilerine eklediklerini belirten dernek Demir, "Kahramanmaraş’a bin 350 ve Malatya’ya bin 250 ekmek gönderdik. Başkan Yardımcımız Hacer Kesici gönüllü arkadaşlarımızla beraber Pisa Glütensiz Kafe’nin mutfağında günlerdir glütensiz ürünler üreterek her iki koldan imalat yapmamızı sağladı. Burada üretilen glütensiz ekmek ve kurabiyeleri Adıyaman, Dörtyol, Osmaniye, Elbistan ve Kahramanmaraş’a ulaştırdık.” şeklinde konuştu.