Çorum Belediyesi'ne ait çekici TIR, ekskavatörü deprem bölgesine ulaştırmak üzere dün akşam saatlerinde Çorum'dan yola çıktı. Mustafa Kaya'nın kullandığı TIR, Kayseri Pınarbaşı Kavşağı'nda yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. TIR sürücü Mustafa Kaya kazadan yara almadan kurtulsa da iş makinesini deprem bölgesine ulaştıramamış olmanın büyük üzüntüsünü yaşadı.

TIR sürücünü Başkan Aşgın teselli etti

Kaza sonrası TIR sürücü Mustafa Kaya'yı telefonla arayan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, geçmiş olsun dileğinde bulundu. Kaza yaptığı halde depremzedeleri düşünen TIR sürücüsünün sözleri, Başkan Aşgın'ı duygulandırdı. Aşgın, "Kazaya değil deprem bölgesinde bir iş makinesinin eksik çalışacak olmasına üzülüyorum" diyen TIR sürücünü teselli etti. Aşgın, bölgeye yeni iş makineleri göndermeye devam edeceklerini vurguladı.