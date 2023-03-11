Alaca Kaymakamlığı ve Alaca Belediyesinin ortaklaşa yürüttüğü yardım kampanyası kapsamında tedarik edilen gıda ve giyim eşyaları ile soba, odun ve elektrikli battaniye gibi eşyalar, tırlara yüklendi.

Eşyalar ihtiyaca göre yardım tırlarında ayrı ayrı tasniflendi.

Alaca Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen uğurlama töreninde Alaca Kaymakamı Hicabi Aytemür, Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu ve vatandaşlar, Türkiye'de bir daha doğal afet yaşanmaması için dua etti.

Duanın ardından tırlar yola çıktı.