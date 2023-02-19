Kahramanmaraş merkezli 10 il etkileyen asrın felaketinde yaraların sarılması için çalışmalar devam ediyor. Bir depremzedenin çağrısı üzerine Tiyatro Dördüncü Duvar ekibi tarafından çocukların yaşadıkları travmayı atlatmasına katkıda bulunmak amacıyla oyuncak kampanyası başlatıldı. Kampanya çerçevesinde toplanan oyuncaklar deprem bölgesine gönderildi.

Tiyatro Dördüncü Duvar Genel Sanat Yönetmeni Özgür Pehlivan, “6 Şubat’ta ülkemizi derinden yaralayan ve 10 ilimizi etkileyen deprem felaketi ile yüzleştik. Bizlerde ilk günden itibaren depremzedelere nasıl yardımda bulunabiliriz diye düşünmeye başladık. Depremin ikinci günü bölgeden gelen bir arkadaşımız insanların mağduriyetini dile getirerek bir şeyler yapmamız gerektiğini söyledi. Orada oluşturulan Emanetim Sende platformuna destek vererek onlarla birlikte depremzedelere destek olmaya başladık” dedi.

Depremden en çok etkilenen kesimlerden birisinindi çocuklar olduğuna dikkat çeken Pehlivan, “İlk önce bölgeye temel ihtiyaç maddelerini gönderdik fakat sonrasında çocuklar içinde oyuncaklar topladık. Çocuklarımıza bir nebzede olsa depremi unutturacak, onları eğlendirecek ve eğitecek oyuncak ile materyalleri bölgeye gönderiyoruz” şeklinde konuştu.

(İHA)

