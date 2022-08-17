Türkiye Su Altı Sporları Federasyonu'nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Kulüplerarası Paletli Yüzme Şampiyonası 11-14 Ağustos tarihleri arasında Kayseri'de yapıldı. Ülke genelinden çok sayıda sporcunun katıldığı şampiyonada Çorum'u Ata Spor Kulübü 18 sporcu ile temsil etti. Küçükler, yıldızlar ve gençler olmak üzere 3 kategoride gerçekleşen yarışlar sonunda Çorum Ata Spor Kulübü sporcularından Deniz Ece Dugan 50 metre çift palet yarışında 29 saniye 30 saliselik derecesi ile hem de 100 metre çift palet yarışında 1 dakika 4 saniye 75 saliselik derecesi ile Türkiye üçüncüsü olarak önemli bir başarıya imza attı.

Ata Spor Kulüp Başkanı Taner Karabacak, Deniz Ege'nin başarısından dolayı gurur duyduklarını söylerken, Deniz Ece'nin dışında ilk 10'da yer alan sporcularının olduğunu da söyledi. İmkânlar doğrultusunda Kayseri'de önemli bir başarı elde ettiklerine de vurgu yapan Karabacak, gelecek vaat eden sporcuların olduğunu ve ilerleyen günlerde ve yıllarda yapılacak organizasyonlarda daha önemli başarılara imza atacaklarını da söyledi.

(Ömür SOYTEMİZ)

