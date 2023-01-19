Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından İstanbul’da düzenlenen Paletli Yüzme Bireysel Kış Şampiyonası’nda mücadele eden Çorumlu sporculardan Deniz Ece Dugan şampiyon olurken, Asya Akoğlu iki bronz madalya kazandı.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Olimpik Yüzme Havuzunda gerçekleştirilen müsabakalarda, küçük kızlar 100 metre çift palet kategorisinde mücadele eden ve geçtiğimiz Ağustos ayında Kayseri’de yapılan Paletli Yüzme Türkiye Şampiyonasında üçüncü olan Ata Sporları Kulübü sporcusu Deniz Ece Dugan bu kez Türkiye birinciliğini kazandı. Aynı kategoride mücadele eden Çorum Mavi Ay Spor Kulübü sporcusu Asya Akoğlu ise Türkiye üçüncülüğünü elde etti.

Asya Akoğlu, 200 metre su üstü ve kategorilerinde de Türkiye üçüncüsü olarak iki bronz madalya kazandı.

(Hüseyin AŞKIN)

