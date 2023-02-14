İlk tören CHP Genel Merkezi önünde yapıldı. Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Eski CHP Genel Başkanları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş, CHP’li milletvekilleri, Baykal ailesi ve sevenleri ile birlikte CHP Çorum İl Başkanı Ümit Er, CHP Çorum Milletvekili aday adayı Mehmet Tahtasız, İl Başkan Yardımcısı Burhan Erdem de katıldı. Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmada: “Sayın Genel Başkan'ım huzurunuzda söz veriyorum, ülkemizde mutlak anlamda hürriyeti tesis edeceğiz. Ömrünüzü verdiğiniz demokrasi ve özgürlük mücadelesini tamamlayacağız” dedi.

Deniz Baykal için daha sonra ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tören düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, milletvekilleri, eski Bakanlar ve milletvekilleri, yakınları ve ailesi katıldı.

TBMM'deki törenin ardından Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılınan cenaze namazına ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Deniz Baykal’ın cenaze namazını, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Namaz sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM Başkanı Şentop, Baykal'ın eşi Olcay Baykal ile kızı Aslı Baykal ve oğlu Ataç Baykal'a taziyelerini iletti.

84 yaşında vefat eden Deniz Baykal'ın cenazesi daha sonra ise devlet mezarlığına getirildi. Cenaze burada eski Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı İsa Varlı'nın okuduğu dua ve okunan Kur'an-ı Kerim ile birlikte sevenleri tarafından toprağa verildi.

(Haber Merkezi)

