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Çorum İl Ambulans Sevisinde görev yapan Radi Aktaş(30), ambulansların trafikte yaşadığı sıkıntılara dikkat çekmek amacı ile deniz altında pankart açtı.



Çorum İl Ambulans Servisinde ATT olarak görev yapan Aktaş, mesleğini yaparken zorlandığı konuların başında gelen, trafikte ambulansa yol verilmemesine dikkati çekmek amacıyla, deniz dibinde üzerinde "Ambulansa yol ver, yaşama yol ver" yazılı pankart farkındalık oluşturmaya çalışıyor.



Aktaş, acil sağlık hizmetinin hastaya en hızlı şekilde ulaşmasının önündeki tek engelin trafikte ambulanslara yeterince yol verilmemesi olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanlığının "Yaşama Yol Ver Projesi" ile trafikte seyreden ambulansa yol verilmesi konusunda bilgi düzeyini artırmayı amaçladığını anlatan Aktaş, kendisinin de zaman zaman konuya dikkat çekebilmek adına farklı yöntemler ve pankartlarla farkındalık oluşturmaya çalıştığını belirtti.



"Kaybettiğimiz her dakika, bir can demektir. Saniyelerin önemli olduğu işimizde, aşamadığımız tek şey trafik” diyen Aktaş, istediğimiz, sadece biraz daha duyarlı olunması ve kendimiz için geldiği düşüncesiyle ambulansa yol verilmesi." dedi.