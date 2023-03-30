Kurşunlu, maçtan sonra yaptığı açıklamada, “Öncelikle, hafta içi olmasına rağmen tribünleri dolduran taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Zor bir maç olacağını biliyorduk. 1 haftada 3 maç haftasıydı. Amed’i yendik, bu maça da iyi hazırlandık. Hem mental olarak, hem fizik olarak çok iyi hazırlandık. Arkadaşlarımın da ayaklarına, yüreklerine sağlık, çok güzel bir galibiyet aldık. Ama sadece bir galibiyet aldık, şampiyon olmadık.

Önümüzde çok önemli bir Ankaraspor maçı var. Tehlikeli bir maç, bizim için viraj maçı. İnşallah bu maçı da kazanıp, emin adımlarla şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz” dedi.

Amedspor’dan sonra Erokspor’la da stresli bir maç oynadıklarını ve budan sonraki süreçte stresi nasıl yönetecekleri ile ilgili bir soruyu da cevaplayan Salih Zafer Kurşunlu, “Artık 9 maç kaldı. Erok maçında da o stresi sahada arkadaşlarımla birlikte iyi yönettiğimizi düşünüyorum. Bu maçta size biraz stres yaşatmış olabiliriz özellikle son dakikalarda ama bunlar olacaktır. Ama biz tecrübeli bir takımız. Aramızda genç arkadaşlarımız da var. Onlara anlatıyoruz. İnşallah, diğer maçlarda da stresi iyi yönetip, ipi göğüslemek istiyoruz” şeklinde ifadeler kullandı.

(Hüseyin AŞKIN)

