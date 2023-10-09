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Önceki hafta, Bodrum FK ile oynanan maçta Berkay Can’ın kasığından sakatlanması, hafta içerisinde de Sadık Arda Yılmaztürk’ün antrenmanda adale sakatlığı yaşamasından sonra Bandırmaspor maçında da Gökhan Karadeniz sakatlanmıştı. Maça ilk on birde başlayan Gökhan, 64.dakikada Remi Mulumba ile girdiği ikili mücadele sonunda yerde kalırken, sağlık ekibinin müdahale ettiği deneyimli 10 numaranın sağ omzunun çıktığı anlaşıldı. Gökhan’ın omzu yerine getirilirken, MR sonucu dün açıklandı. Sportif Direktör Muhammed Fettahoğlu, Gökhan’ın omzunda yırtık ve küçük bir kırık tespit edildiğini belirtirken, 3 hafta oynayamayacağını belirtti.