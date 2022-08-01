Emek Partisi (EMEP) İl Başkanı Cafer Gökmen, Ankara’da Alevi kurumlara yönelik eş zamanlı saldırıların karanlık bir provokasyon girişimi olduğunu söyledi.

Türkiye’nin başkentinde dört ayrı yerde, Alevilerin ibadethanelerine ve mekânlarına yapılan saldırıyı şiddetle kınadıklarını kaydeden Gökmen, halkları kendi içinde kutuplaştıran, ötekileştiren, çatıştıran, gerilimden ve şiddetten beslenen politikaların karşısında olduklarını dile getirdi.

Ülkeyi kana bulamak için, tetikçileri ve güdümlü katilleri kullanan derin devlet güçlerini, Maraş, Çorum, Gazi, 10 Ekim'den ve Suruç'tan ve onlarca benzer katliamdan bildiklerini belirten Gökmen, “Demokratik ve gerçekten laik Türkiye için birleşelim” çağrısı yaptı. (Haber Merkezi)