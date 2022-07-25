Vali Çiftçi, “24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı” nedeniyle bir mesaj yayınladı. Mesajında, “İçinde bulunduğumuz iletişim çağında yazılı, işitsel ve görsel basın kuruluşları, tüm dünyadaki gelişmeler hakkında toplumu bilgilendirmenin yanı sıra vatandaş ile devlet arasındaki iletişimin sağlanması gibi önemli bir görev ve sorumluluğu da üstlenmişlerdir” ifadelerini kullanan Çiftçi, “Basın mensuplarımız bu önemli görevi, zaman ve mekân mefhumu gözetmeksizin, büyük bir özveri ve sorumluluk bilinciyle yapmaktadırlar.

Basın meslek ilkelerinden taviz vermeksizin görevlerini yerine getiren tüm basın çalışanlarımızın “24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı”nı kutluyor, çalışmalarında başarılar temenni ediyorum” dedi. (Haber Merkezi)