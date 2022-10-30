Avrupa Birliği Bakanlığı-AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı’nca yürütülen ve Erasmus+ kapsamında Avrupa Komisyonu’ndan hibe ile desteklenen projesi çerçevesinde Çorum Barosu’ndan görevlendirilen Avukat Sümeyye İrem Ergün, Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi hakkında öğrencilere bilgi verdi.

Demokrasinin halkın egemenliği temeline dayanan bir yönetim şekli olduğunu ifade eden Ergün, öğrencilerin zihinlerindeki demokrasi ve insan hakları ile ilgili soruları cevapladı.

Ergün, katılımcıların günlük hayatlarında karşılaşabilecekleri hak ihlalleri durumunda neler yapabilecekleri, çalışma hayatındaki insan hakları ihlallerinde nasıl bir yol izlediklerini öğrencilerle paylaştı. (Haber Merkezi)

