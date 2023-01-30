Cumhuriyet Halk Partisi İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, İYİ Parti Kadın Politikaları Başkanı Meral Özeşer, DEVA Partisi Kadın Politikaları Başkanı Zehra Sucu Benli ve Gelecek Partisi Kadın Politikaları Başkanı Selma Bayraktar bir araya gelerek çalışmalar hakkında fikir alış verişinde bulundu. Kadın kolları başkanları, yaptıkları ve yapacakları çalışmaları ele alarak, gündemi değerlendirdi.

Kamile Anar, Meral Özeşer, Zehra Sucu Benli ve Selma Bayraktar, yaptıkları ortak açıklamada ise; “Millet ittifakını oluşturan partilerimizin genel başkanlarının yayınladıkları bildirgeye bağlı kalarak birlik ve beraberlik içinde seçim çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu ülkeye adaleti, demokrasiyi, barışı, hoşgörüyü, çocuklara ve kadınlara güvenli, özgür yaşantıyı getirene kadar ve parlamenter sistemi yeniden inşa edene kadar mücadeleye devam edeceğiz” denildi.

(Volkan SINAYUÇ)

