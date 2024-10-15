Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı’nın Halkalı-Ispartakule kesiminde devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, demiryolu hat uzunluğunu 28 bin kilometrenin üstüne yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi.

Uraloğlu, “Kars-Aralık-Iğdır-Dilucu Demiryolu Projesi ve Dörtyol-Hassa Demiryolu ve Otoyol Projesinin ihalelerini de yaptık ve yapımlarına en kısa zamanda başlayacağız. Delice-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı’nı da içinde bulunduğumuz Ekim ayı içerisinde ihale etmeyi planlıyoruz. Karadeniz Sahil Yolu Demiryolu, Gebze-Sabiha Gökçen Havalimanı-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-İstanbul Havalimanı Hattı, Eskişehir-Afyonkarahisar-Antalya Hızlı Tren Hattı, Kayseri-Aksaray-Konya-Antalya Hızlı Tren Hattı, Sivas-Çetinkaya, Çetinkaya-Malatya Hızlı Tren Hattı gibi hayata geçirmeyi planladığımız daha bir çok projemiz de mevcut. 2053 yılı hedeflerimiz doğrultusunda demiryolu hat uzunluğumuzu 28 bin kilometrenin üstüne yükseltmeyi hedefliyoruz” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ