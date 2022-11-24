Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge İdare Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nda gerçekleşen imza protokolü, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak ile DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hakan Gültekin arasında imzalandı.

Söz konusu projeyle ilgili Özel İdare tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Projeye göre gölet gövde inşası aşamasında 130.786 m3 kil dolgusu yapılması ile 218.140 m3 faydalı depola hacminde dolgu gövdeli gölet inşası yapılacak olup, gölet projesinden 320 hane faydalanacak. Yerleşim yeri 737 nüfusa sahip olup, nüfusun % 50,3 kadın, % 49,7 erkektir. Bu projenin hayata geçmesiyle 1.000 dekar alanda sulu tarıma geçilecek, seçilen sulama yöntemi ile toprak ve su kaynakları korunarak sürdürülebilir tarım olanakları oluşturulacaktır. Söz konusu alanda bitki deseni de değişecek olup, kuru tarımdan sulu tarıma geçilmiş olacaktır.

Halkın başlıca geçim kaynakları tarım ve hayvancılıktır. Tarımsal üretimde kadınlar ve erkekler birlikte çalışmaktadır. Köy halkının tamamının aileleri, tüketiciler ve çevresindeki yerleşim yerleri de bu projenin dolaylı faydalanıcılarıdır.

Demirşeyh sulama göleti projesi bir tarımsal alt yapı iyileştirme ve geliştirme projesi olup, işletmeye açılmasıyla birlikte sulama ve sulamanın etkisiyle daha etkin ve yoğun teknoloji kullanımı, uygulanan tarım tekniği ve kültürel uygulamaların etkisiyle tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin hububat, ayçiçeği, şeker pancarı, yonca, mısır, patates, soğan, meyve, sebze bitkilerin ve ekonomik getirisi daha fazla olan farklı çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa sebep olmakla birlikte insanların refah seviyesi artarak göçü önleyeceği muhakkaktır.

Günümüzde; dünyada, karşılaştığımız küresel ölçekte en büyük sorunlardan birisi olan kuraklık, tarım, kalkınma, ekonomi ve hayatımızda bulunan birçok aşamasını etkilemektedir.

Artan dünya nüfusu, endüstrileşme ve refah düzeyinin artması, suya olan ihtiyacı da artırmaktadır. Endüstride ve yerleşim alanlarında kullanılan su miktarındaki artış, tarımda kullanılan su miktarında azalma anlamına gelmektedir. Bununla birlikte, tarım alanlarında kullanılan suyun, daha etkin bir şekilde kullanımının bir zorunluluk olduğunu göstermektedir. Tarımsal kuraklık sonucu, tarımsal üretimde düşüklük, ekonomik kayıplar, ekolojik dengenin bozulması, sosyal yaşantının etkilenmesi kaçınılmazdır.” (Haber Merkezi)

