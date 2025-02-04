Çorum’un yeni Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, il müdürlüğü bünyesindeki şube müdürlerinin katılımıyla önemli bir toplantı gerçekleştirdi. İl Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıda, geçmiş dönemde yapılan faaliyetler ve programların yanı sıra, gelecek dönemlerde hayata geçirilmesi planlanan yatırımlar ve projeler masaya yatırıldı.

Mustafa Demirkıran başkanlığındaki toplantıda, Çorum’daki gençlik ve spor hizmetlerinin daha verimli hale getirilmesi ve yeni projelerle desteklenmesi için görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantının, şube müdürleriyle işbirliği ve koordinasyonu güçlendirmeyi amaçladığı belirtildi.