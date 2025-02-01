Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Çorum FK ile Bandırmaspor arasındaki maçı izledikten sonra, maçın ardından Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeliyle bir araya geldi. Demirkıran, personeline maç organizasyonundaki başarıları ve özverili çalışmaları için teşekkür ederek tebrik etti.

Yapılan çalışmaların, özellikle organizasyon ve hazırlık süreçlerinin önemli bir parçası olduğunu belirten Demirkıran, Çorum'un spor faaliyetlerinin daha da gelişmesi için ekibin özverili çalışmalarına devam etmesi gerektiğinin altını çizdi. Personeline moral vererek, gelecekteki maçlarda da aynı başarıyı yakalayacaklarına inandığını söyledi.