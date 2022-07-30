Atatürkçü Düşünce Derneği Çorum Şube Başkanı Uğur Demirer, Halil Konakçı adlı imamın kadınları küçük düşürücü, hakaret edici açıklamasına tepki gösterdi. Demirer, “Laik Cumhuriyet’e, Anayasa ve yasalara meydan okuyan bu imam derhal memuriyetten çıkarılmalı, yargılanmalıdır” dedi.

Uğur Demirer, sokakları “kasap dükkânı”, kadınları da “et” olarak değerlendiren imam hakkında Diyanet İşleri Başkanlığını ve Cumhuriyet Savcılarını sorumluluklarının gereğini yerine getirmeye davet etti.

Demirer, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Daha önce de, yaptığı hilafet çağrısı ile gündem olan, yazık ki; ‘devlet memuru’ sıfatı taşıyan Halil Konakçı adlı bir imam, sokaklarımızı “kasap dükkânı”, kadınlarımızı da “et” olarak nitelediği ve “Bu kadınların başında yok mu adamları, abileri, babaları, kocaları?” gibi - kadını kendi iradesi ile hareket edemez ikinci sınıf insan gören - aşağılayıcı bir soru sorabildiği utanç verici, kin ve nefret saçan bir video paylaşmış sosyal medyada.

Halkımıza İslam’ın güzel ahlâkını, barış ve huzur çağrısını iletmesi için milletimizin vergileriyle maaşı ödenen bu hadsizin, muhtemelen son zamanlarda Diyanet İşleri Başkanı ve diğer bazı devlet yöneticilerinin giderek yükselen Atatürk, Laik Cumhuriyet ve Aydınlanma Devrimleri karşıtlığından cesaret aldığı anlaşılıyor.

Bu şahıs ve herkes bilmeli, bilmeyenlere de öğretilmelidir ki; “Türkiye Cumhuriyeti laik, demokratik, sosyal bir hukuk devletidir!”(Anayasa Madde 2)

Laik Cumhuriyet’e, Anayasa ve yasalara meydan okuyan bu imam(!) derhal memuriyetten çıkarılmalı, yargılanmalıdır.

Atatürkçü Düşünce Derneği; Diyanet İşleri Başkanlığını ve Cumhuriyet Savcılarını sorumluluklarının gereğini yerine getirmeye davet ettiğini kamuoyuna duyurmayı görevi saymaktadır.” (Haber Merkezi)