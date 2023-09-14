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ADD Şube Başkanı Demirer, yaptığı yazılı açıklamada; “Atatürk’ün akıl ve bilim yolundan milim sapmadan ulusumuzun “Tam Bağımsız ve Gerçekten Demokratik Türkiye” mücadelesinde Atatürkçü Düşünce Derneği olarak en önde yer alma azim ve kararındayız” ifadesini kullandı.

“ABD Başkanı Jimmy Carter’a “Bizim çocuklar yaptı” diye duyurulan 12 Eylül 1980 darbesinin üzerinden 43 yıl geçtiğini hatırlatarak darbenin ülkemizi solsuz ve soluksuz, laik cumhuriyetimizi sahipsiz bırakıp siyasal İslam’ın önünü açtığını, Batı emperyalizmi güdümlü darbenin bedelini ulusça hâlâ ödediğimizi söyleyen Demirer, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi:

“Bu darbe Cumhuriyet tarihimizin en karanlık, en kanlı, en acılı dönemlerinden biridir. Cunta yönetiminde 650 bin kişi gözaltına alınmış, 230 bin kişi askeri mahkemelerde yargılanmış, 7 binden fazla idam cezası istenmiştir. Cezaevlerinde 171’i işkencede 300’e yakın insanımızın yaşamını yitirdiği, 48 kişinin idam edildiği bu karanlık dönemde cunta istihbaratının fişlediği 1 milyon 683 bin yurttaşımızın yaşamları karartılmıştır. Halkımız “Atatürkçülük” tatlandırıcısı ile yutturulan “İslamofaşizm” zehriyle uyuşturulmuş, laik bilimsel eğitim sisteminin ve toplumcu kamucu sağlık düzeninin de, bölge merkezli mütekabiliyet esaslı onurlu Kemalist dış politika geleneğinin ve devlet yönetim ciddiyetinin de, siyasetin halka hizmet olduğu anlayışının ve Türkiye Cumhuriyeti’nin laik, demokratik ve sosyal bir hukuk devleti olma niteliğinin de köküne kibrit suyu dökülerek Atatürk Cumhuriyeti boğazlanırken, “Asmayalım da besleyelim mi?” sapkınlığı ile yaşı büyütülerek idam edilen 17 yaşındaki Erdal Eren’in katline alkış tutan, Kenan Evren’in önünde iki büklüm yalakalık eden şeriatçı - yobaz siyaset esnafına yol verilmiş, 1982 Anayasasına destek karşılığı olarak da Fetullah Gülen Cemaati başta olmak üzere birçok tarikat ve cemaatin sırtı sıvazlanmış, devlet kadrolarına sızmalarına göz yumulmuştur.

Faşizm, faşizmdir. Askeri ya da sivil her türü, kin ve nefret ekip kan ve acı biçerek ulusları felakete, ülkeleri yıkıma sürükleyen emperyalizmin kanlı diktatörlüğüdür. Bu gerçeği hiç aklımızdan çıkarmadan ve Atatürk’ün akıl ve bilim yolundan milim sapmadan ulusumuzun “Tam Bağımsız ve Gerçekten Demokratik Türkiye” mücadelesinde Atatürkçü Düşünce Derneği olarak en önde yer alma azim ve kararındayız. Çare Yeniden Atatürk Cumhuriyeti’dir.”