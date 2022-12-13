Değerlendirme toplantısında konuşan İl Defterdar Vekili Sertan Köylü, Çorum Defterdarlığı olarak önceliklerinin hizmetleri adalet ve eşitlik, güvenilirlik, hesap verme sorumluluğu, hukukun üstünlüğü ve toplumsal sorumluluk ilkeleri doğrultusunda uygulamak olduğunu söyledi.

Personelin iş becerilerini ve iş yapma kapasitelerini arttırarak daha nitelikli bir personel profiline sahip olmayı amaçladıklarını kaydeden Köylü, “Çorum halkına daha iyi hizmet vermek, kamu kaynağını azami tasarruf anlayışı içerisinde ama en çok verim alacak şekilde kullanarak kurum performansımızı artırmaktır” dedi.

Köylü, 2023 yılı için hedeflenen kararları da paylaştı:

“2022 yılında olduğu gibi 2023 yılında da vatandaş memnuniyetini merkeze koyan bir anlayışın sürdürülmesi, kamu hizmetlerinin finansman teminine ve ülkenin refahına katkı sağlamak için gerekli olan kamu gelirlerini tahsil edilebilir hale getirmek, tahsil etmek ve tahsil edilen kaynağın etkili ekonomik ve verimli şekilde kullanılması için azami gayretin gösterilmesi, Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenen 2022 yılı cari tahsilat hedefinin üzerine çıkmak. Mali mevzuat ve personel mevzuatının bağlı birimleri ilgilendiren hükümlerine, öncelikle yöneticilerin uyması, personeline uygulaması ve uygulamanın takibi bakımından azami gayretin gösterilmesi, birimlerimizce bütçeye gider kaydedilecek ve bütçe geliri olarak tahsil edilecek tutarların tahsil ve tediye işlemlerinin adalet ve tarafsızlık içinde yerine getirilmesi ve bu süreçte kamu zararına sebebiyet verilmemesi için azami gayretin gösterilmesi, harcamalarımızı bütçe kanunlarındaki artış seviyesinin altında tutmak için azami gayretin gösterilmesi ile tasarruf tedbirlerinde ve harcamalarda bütçe uygulama talimatlarına bağlı kalınması, 2023 yılı hedefleri olarak tespit edilen bu hususları gerçekleştirebilmek için azamı gayretin gösterileceği hususunu kamuoyuna duyururuz.”

(Nurdan AKBAŞ)

