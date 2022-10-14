Defterdar Vekili Sertan Köylü, beraberinde Vergi Dairesi birim müdürleriyle birlikte Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir’i ziyaret etti.

Defterdar Vekili Sertan Köylü, Ortaköy ilçesine yapmış oldukları ziyaret ile ilçenin gerçekleştirilen proje ve hizmetlerle birlikte gelişme kaydettiğini, birçok yeni projenin hayata geçirilmiş olduğunu belirterek, tarihi ve doğal güzellikleri ile de Çorum’un ziyaret edilmesi gereken ilçelerinden bir tanesi olduğunu söyledi.

Başkan İsbir, gerçekleştirilen ziyaretten dolayı Defterdar Vekili Sertan Köylü ve ziyaretçi heyete teşekkür etti. (Haber Merkezi)

