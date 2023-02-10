Sabah saatlerinde Bahabey Caddesi’nde bir araya gelen dernek üyeleri hep birlikte elde ettikleri gıda, giyecek ve ısınma malzemelerini TIR’a doldurdular. Burada bir açıklama yaparak dernek üyelerine teşekkür eden Çorum Dedesli Ovası Türkmenler Derneği Başkanı Arap Filiz, “10 ilimizi etkileyen ve binlerce vatandaşımızın ölümüne ve yaralanmasına neden olan deprem hepimizi derinden üzdü. Gün hepimizin ortak çalışma ve ortak mücadele etme günüdür. Şimdi bir ve beraber olma zamanıdır.

Bizde üyelerimiz ve bölge iş insanlarımızın katkıları ile elde ettiğimiz bir TIR dolusu gıda ve giyecekleri bölgeye götürüyoruz. Allah memleketimize bir daha böyle acılar yaşatmasın. Katkı sunan tüm üyelerimize teşekkür ediyoruz” dedi.

Dede Arif Demiral’ın okuduğu duanın peşinden, yardım TIR’ı deprem bölgesine hareket etti.

(Taner ŞİMŞEK)

