Dedesli Ovası Türkmen Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen birlik cemi, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Cemevi’nde yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

4 adet kurbanın kesildiği cem, Dede Arif Demiral’ın önderliğinde, Benda ve Hüseyin Bektaş, eşliğinde yapıldı. Cemde birlik ve beraberlik mesajları verildi.

CANLAR GÖNÜL BİRLİKTELİĞİ YAPTILAR

Ülkemizde meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın anıldığı cem buluşmasında, canlar tek yürek oldu, gönül birlikteliği sağladı. Cemde köy halkı tarafından semah dönüldü.

KURBANLAR KESİLDİ, LOKMA PAYLAŞILDI

Dernek Başkanı Arap Filiz ve dernek yöneticilerinin organizasyonu ile bir araya gelen Dedesli Ovası halkı, yol ve erkânın gereklerini yerine getirerek lokma paylaşımında bulundu.

Kurbanların ve lokmaların hazırlanması sırasında ise köylüler, yoğun çaba gösterdiler.

Cem törenini yürüten Dede Arif Demiral ise Abdal Musa Birlik Ceminin niçin yapıldığını anlatarak, tüm canları birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmeye, yol ve erkâna sahip çıkmaya davet etti.

Cem birleme ve lokma paylaşımının ardından cem ibadeti gece geç saatlere kadar devam etti

Dernek Başkanı Arap Filiz, ceme katılan, lokmalarıyla katkı sunan, kurbanların alınmasında, kesilmesinde ve hazırlanmasında desteği bulunan herkese teşekkür etti.

(Haber Merkezi)

