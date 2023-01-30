Dernek başkanı Arap Filiz, Başkan ardımcıları Alahattin Yıldırım, Yusuf Akça ve dernek basın sorumlusu Servet Seyfettin Mete, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak’ı ziyaret ederek bir süre görüştüler.

2022 yılının Aralık ayında dernek genel kurullarını yaparak yeni yönetimi belirlediklerini kaydeden Dernek başkanı Arap Filiz, Çorum’da kurulu bulunan tüm dernklere yakın ilgi ve alakalarından dolayı İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak ve tüm kurum çalışanlarına teşekkür etti.

Arap Filiz, 12 köyün oluşumu ile 2001 yılında kurdukları Çorum Dedesli Ovası Türkmen Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin kuruluşundan bugüne Çorum’da sosyal ve kültürel faaliyetlere katkı sunmaya çalıştıklarını söyledi.

İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak’ta sivil toplum kuruluşlarının her zaman yanlarında olduklarını belirterek, dernek yöneticileri kutlayarak başarılar diledi.

(Volkan SINAYUÇ)

