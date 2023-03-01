3 Şubat’ta yapılan seçimlerde Çorum Ziraat Odası Başkanlığı’na seçilen Adem Özdemir’e ziyaretler sürüyor.

Çorum Dedesli Ovası Türkmenler Derneği Başkanı Arap Filiz, başkan yardımcıları Ali Yıldırım, Yusuf Akça ve Alaattin Yıldırım’dan oluşan heyet, Çorum Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir’i makamında ziyaret etti. Ziyarette Oda Başkan Yardımcısı Veli Alev, yönetim kurulu üyeleri Saffet Kışla, Bülent Özkan ve Arif Ceylan hazır bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ziraat Odası’nın yeni Başkanı Adem Özdemir, birlik ve beraberlik içerisinde Çorumlu çiftçilere yardımcı olmak için gece gündüz demeden çalıştıklarını söyledi.

“TARIMI İHMAL EDEN GELECEĞİ İHMAL EDER”

Başta köy dernekleri olmak üzere sivil toplum örgütleri ile sürekli istişareler yapacaklarını ve onlardan gelen talepleri ve önerileri değerlendireceklerini anlatan Özdemir, “Tarım sektörü gıdaya, sanayiye hammadde üreten bir sektördür. Çiftçiyi ve toprağı ihmal etmek geleceğimizi ihmal etmektir. Geleceğimizin devam etmesi için çiftçiye ve toprağa değer vermemiz gerekmektedir. Tarımda kaliteyi ve verimi artırmak için teknik tarıma geçmeliyiz ve bunun içinde Ziraat Odası olarak çiftçilere örnek olmalıyız. Ziraat Odası’nın amacı ve gayesi çiftçi girdilerini aşağıya çekmek ve demokratik haklarını ararken yanında durmaktır. Çiftçilerimize daha faydalı olabilmek için yeni projelerimizi hayata geçirmek istiyoruz” dedi.

Dedesli Ovası Türkmenler Derneği Başkanı Arap Filiz ise 12 köyün oluşumu ile kurulan derneklerinin her zaman yanlarında olduklarını belirterek, Özdemir ve ekibine başarılar diledi. (Haber Merkezi)

