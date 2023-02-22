Çorum’un Mecitözü İlçesi Sorkoğlan Köyü nüfusuna kayıtlı olan ve İzmir’de ikamet eden Atmaca, binlerce kişinin can verdiği depremin ardından Çorum merkez Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan eşyalı, doğalgazlı evini depremzede ailelere vermek için arayış içerisine girdi.

Adıyamanlı 2 depremzede aileye evini ücretsiz olarak tahsis eden ve örnek bir davranışa imza atan Bektaş Atmaca’nın bu davranışı yürekleri ısıttı. Bazı fırsatçı ev sahiplerinin depremin ardından kira bedellerini kat kat yükselttiği günümüzde Atmaca’nın tutumu taktirle karşılandı.

(Volkan SINAYUÇ)

