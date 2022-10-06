Gelecek Partisi Çorum İl Başkanı Barış Coşgunsu hayatını Damla Şentürk ile birleştirecek.

Damla ile Barış’ın düğün töreni bugün saat 19.00’da Yıldızpark Düğün Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Düğün törenine Gelecek Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’nun da katılacağı öğrenilirken, ayrıca düğüne Gelecek Partisi’nin üst düzey yetkililerinin yanı sıra Millet İttifakını oluşturan tüm partilerden yoğun katılımın olması bekleniyor.

ÇORUM HABER, Coşgunsu ve Şentürk ailelerini kutlar, Barış ile Damla’ya ise bir ömür boyu mutluluklar diler. (Haber Merkezi)

