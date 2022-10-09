Hayatını Damla Şentürk ile birleştiren partisinin Çorum İl Başkanı İsmail Barış Coşgunsu'nun bir düğün salonundaki düğününe katılarak, nikah şahitliği yapan Davutoğlu, törenin ardından nikah cüzdanını geline verdi. Ahmet Davutoğlu, düğünden sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir taraftan, “Başörtüsü sorunu yok”, diğer taraftan ise “Anayasal düzenleme yapalım” dediğini hatırlattı.

Türkiye'de geçmişte başörtüsü yasağının hiçbir yasal temeli olmadan zorbaca uygulandığını belirten Prof. Dr. Davutoğlu, şöyle konuştu: “28 Şubat'ta ve 12 Eylül'de. Daha sonra da benim de içinde bulunduğum, tabii Sayın Cumhurbaşkanı'nın da içinde olduğu hükümetlerde fiili olarak kalktı ama bunun yasal veya anayasal güvenceye kavuşturulması lazım ki ileride bir daha hiçbir siyasi, hiçbir iktidar değişimi ile bu durum değişmesin. Bunun için ben son dönemdeki bu momentumu doğru görüyorum. Partiler arasındaki anlaşma ile yasal veya anayasal bir düzenleme, gelecek dönemler için faydalı olur”

(AA)

