İl Özel İdaresi’nden emekli, Yozgat, Çekerek ilçesi Çayıröz köyünden gelme Hacer Erdoğan'ın eşi, Yalçın ve Nesrin Erdoğan, Nihan ve Ferhat Temir'in babaları, Bayındırlık Müdürlüğü’nden emekli Erkut Aygün'ün ise bacanağı olan 3 çocuk babası Davut Erdoğan, Akşemsettin Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ulumezar’da sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Merhumun cenazesine Çekerek eski belediye Başkanı Duran Özkan, Yozgat, Çekerek, Çayıröz köyünden, Çorum'dan ve birlikte mesai yaptığı iş arkadaşları akraba ve dostları katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

