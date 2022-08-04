Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden Nurullah Müstet, kendileri ile ilgili ilçe başkanları tarafından yapıldığı belirtilen açıklamaya tepki gösterdi.

“Aynı karede olup resim çekinip, o İnsanlara şimdi hain ve çakal diye rahatlıkla vurgu yapıyor ise, bu vurgu kendinedir” diye konuşan Nurullah Müstet yazılı bir açıklamada daha bulundu.

Daha önce yaptığı istifa açıklamasına karşı MHP İl başkanlığından “İlçe Başkanları ile Ortak Açıklamadır” başlığı ile yollanan açıklamaya hiçbir ilçe başkanını dahil olmadığını söyleyen Nurullah Müstet, bu açıklamanın İl Başkanı Agah Karapıçak’a ait olduğunu da dile getirdi.

İstifa dilekçelerinde İl Başkanı’nın liderlik vasıfları taşımadığını belirterek yanlış davranışlarını düzeltmek için çaba gösterileceğini görmedikleri için istifa kararı aldıklarını söyleyen Müstet, buna rağmen hainlikle suçlandıklarını, teşkilata, liderlerine ve bu davaya gönülden bağlı olduklarını, davaya hizmet için İl Başkan Yardımcısı veya yönetim kurulu üyesi olmalarına gerek bulunmadığını ve partiye sadakatinin sonsuza kadar süreceğini dile getirdi.

(Haber Merkezi)