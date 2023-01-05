Açlık sınırının 8 bin 150 TL olduğu bir ekonomik ortamda emekliye yapılan % 25 zammın hayatın olağan akışına aykırı olduğunu ifade eden Gelecek Partisi İl Başkanı Coşgunsu, “4 bin 375 TL aylık maaş ile bir emekli içinde bulunduğunuz enflasyonist ortamda nasıl yaşamını idame ettirecek?” diye sordu.

Araç muayene fiyatlarına bile yüzde 122 zam yapan hükümet ve ortaklarının vatandaşına değil de kimlere hizmet ettiğini merak ettiklerini vurgulayan Coşgunsu, “İşverene gelince % 54, artış kısmı hükümetin bütçesine dokununca % 25. Emekli ve memura yapılan bu adaletsiz artışı müjde olarak açıklayan ve buna alkış tutanlar, siz lüks ve şatafattan asla ödün vermezken vatandaşın durumundan bi habersiniz?” diye konuştu.

Gelecek Partisi İl Başkanı İsmail Barış Coşgunsu, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Şunu iyi bilin ki bu kadar düşük bir gelir ile insanca yaşama hakkını elinden aldığınız ve adeta ölüme terk ettiğiniz emekli ve düşük gelirli vatandaşımız bunun hesabını size sandıkta soracaktır.

Sakın ümitsizliğe kapılmayın ve sakın korkmayın. Artık bu faizci, rantçı, yandaşına sınırsız veren ama vatandaşını düşünmeyen, çiftçisini ekemez, üreticisini üretemez hale getiren, emeklisinden dar gelirli çalışanına kadar yaşam hakkı tanımayan bu iktidarın ömrü bitti!

Gelecek Partisi’nin de içerisinde bulunduğu 6'lı masadan vücut bulan ‘Millet İttifakı’ iktidarında özlemini duyduğunuz insan onuruna yakışır bir hayat süreceğimiz günler şüphesiz gelecektir.”

(Haber Merkezi)

